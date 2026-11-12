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Путін запропонував гуманітарне перемир'я на Донбасі та виставив умову Києву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін запропонував гуманітарне перемир'я на Донбасі та виставив умову Києву
Москва нібито має позитивний досвід гуманітарної взаємодії з Україною під час попередньої операції
фото: кадр з відео

Російський президент заявив про готовність організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках

Президент РФ Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці Донецької області за аналогією з операцією в Олешках. За його словами, для підготовки такої місії знадобиться п'ять діб на розмінування території поблизу міста. Про це Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі, пише «Главком».

Російський президент зазначив, що Москва має позитивний досвід гуманітарної взаємодії з Україною навколо Олешок. Він заявив, що російські війська контролюють Костянтинівку та готові забезпечити безпеку під час проведення гуманітарної місії.

Водночас Путін звернувся до України із зустрічною умовою. За його словами, якщо Київ вважає, що контролює Костянтинівку, то має сам забезпечити безпеку зі свого боку.

Нагадаємо, що до Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони розпочали переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: путін війна переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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