Біля Румунії затонуло судно, ймовірно, через атаку дрона: є загиблий і зниклі безвісти

Рятувальники продовжують пошуки трьох членів екіпажу

Сьогодні, 23 жовтня, у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно, яке, ймовірно, було вражене дроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану

Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав повідомлення про судно Khoryv, яке опинилося в стані лиха за межами територіальних вод Румунії, за 13 морських миль від Констанци. Це близько 24 км.

Представники Румунського морського управління зазначили, що після отримання сигналу тривоги на допомогу морякам вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі та Міністерства внутрішніх справ Румунії. Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло.

Рятувальники продовжують пошуки трьох інших членів екіпажу. Попередньо вважається, що судно затонуло внаслідок дронової атаки.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс розгорне в Чорному морі додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники після низки атак дронів на комерційні судна.