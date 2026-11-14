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«Хочуть, щоб ми вийшли з Костянтинівки». Зеленський пояснив, що задумав Путін

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Хочуть, щоб ми вийшли з Костянтинівки». Зеленський пояснив, що задумав Путін
Володимир Зеленський пояснив, чому вважає російську пропозицію щодо Костянтинівки спробою окупувати місто
фото: ЕП, Zelenskiy/Official

«Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається використати гуманітарну ініціативу щодо цивільного населення Костянтинівки на Донеччині для встановлення контролю над містом. За словами глави держави, Кремль прагне домогтися відходу українських військ, оскільки російська армія вже тривалий час не може захопити населений пункт силою. Про це Зеленський сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Президент пояснив, що російська пропозиція провести операцію в Костянтинівці під приводом допомоги мирному населенню насправді може бути спробою отримати військову перевагу.

«Російська історія про «мирне населення» в Костянтинівці – це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може. Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, він уже пояснив американським переговорникам, чому Україна вважає таку ініціативу неприйнятною. Президент зазначив, що в місті тривають бойові дії, а українська сторона продовжує евакуацію цивільних за першої можливості.

«Я пояснив американським переговорникам мою позицію по Костянтинівці. Люди там – це виключно громадяни України зі зброєю і громадяни Росії, які є окупантами і також зі зброєю. І там, всередині Костянтинівки, йдуть бої. Вони мені привезли цю пропозицію, а потім сказали: «Так, ми розуміємо», – розповів президент.

Зеленський порівняв ситуацію з операцією в Олешках

Глава держави нагадав про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, під час якої вдалося розблокувати та евакуювати цивільних.

За його словами, російські військові заблокували людей, замінували територію та залишили мешканців без належного забезпечення. Українські захисники доставляли їм воду та продукти за допомогою безпілотників.

«Я попросив наших хлопців за допомогою дронів доставити їм їжу, воду тощо – і люди там отримували їжу та воду. Потім через американську команду Меланія Трамп запропонувала від щирого серця цю ідею, щоб справді врятувати цих людей», – зазначив Зеленський.

Водночас президент стверджує, що після евакуації цивільних російські війська використали ситуацію для посилення власних позицій.

«Але якщо подивитися на супутникові знімки, то ви побачите, що росіяни привезли туди багато різної зброї та посилили позиції в Олешках. А що тоді буде з Костянтинівкою?» – поставив запитання глава держави.

Росія втратила 54 тисячі військових за жовтень – Зеленський

Президент наголосив, що російська армія вже півтора року безуспішно намагається захопити Костянтинівку. На його думку, саме значні втрати змушують Кремль шукати альтернативні способи встановлення контролю над містом.

«Росіяни вже півтора року не можуть її захопити. Це занадто довго. Стільки людей поклали в своїх штурмах – 54 000 втрат у жовтні. Убитими та важко пораненими. 54 000 – це у них найбільше за місяць, ніж будь-коли, – найбільші місячні втрати Росії за всі ці майже п’ять років війни», – повідомив Зеленський.

Наведені президентом 54 тисячі стосуються, за його словами, російських військових, які загинули або зазнали важких поранень упродовж жовтня. Незалежного підтвердження цієї оцінки наразі немає.

Зеленський попередив про загрозу для Краматорська та Слов'янська

Зеленський розповів, що Україна запропонувала американській стороні провести гуманітарні операції в інших населених пунктах, де цивільні залишаються заблокованими через бойові дії.

За дорученням президента військове командування підготувало перелік із семи-восьми таких населених пунктів. Однак, за словами Зеленського, Росія не підтримала жодної із запропонованих альтернатив.

«Я попросив Драпатого: «Дайте мені всі населені пункти, які заблоковані, де є люди, цивільне населення, діти» – і він дав мені сім чи вісім. Ми передали їх американській стороні. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку», – зазначив президент.

Глава держави переконаний, що після можливого захоплення Костянтинівки російські війська намагатимуться просунутися до інших великих міст Донеччини.

«Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей. Ідея у них така», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Путін запропонував провести гуманітарну операцію в Костянтинівці. 12 листопада російський президент заявив про готовність організувати місію за прикладом Олешок. За його словами, для розмінування території поблизу міста знадобиться п'ять діб. Водночас Кремль заявляв про нібито встановлений контроль над Костянтинівкою, що суперечить повідомленням української сторони. 

Також «Главком» писав, що Кремль закликав США та Європу натиснути на Україну для реалізації пропозиції Путіна. 13 листопада речник російського президента Дмитро Пєсков закликав західні держави використати свій вплив на Київ, щоб домогтися проведення так званої гуманітарної операції. 

Крім того, «Главком» повідомляв про підготовку нової евакуації з окупованих Олешок. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що після першої гуманітарної місії кількість звернень від мешканців громади зросла. Організація наступного виїзду залежатиме від погодження безпекових умов.

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Теги: Володимир Зеленський путін окуповані території Олешки

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