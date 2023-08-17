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Герус: Найімовірніше росіяни знову будуть бити по енергосистемі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Герус: Найімовірніше росіяни знову будуть бити по енергосистемі
Андрій Герус
фото з відкритих джерел

«Ще є трохи часу, і його треба використати, щоб підготуватися краще»

Під час обстрілів енергетичної інфраструктури минулої зими компанія ДТЕК докладала надзусиль, щоб швидко повертати світло українцям.

Про це в рамках «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» від Forbes повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус.

«Минулої зими було складно, але ДТЕК докладав надзусиль, щоб швидко відновлювати подачу електроенергії до споживачів. Була непроста робота», – сказав він.

Герус зазначив, що зараз всі розуміють, що ситуація складна і  головне завдання – це перемога у війні. Він сказав, що сьогодні всі готуються до наступного опалювального сезону і до нових можливих обстрілів.

«Ще є трохи часу, і його треба використати, щоб підготуватися краще (до наступної зими – ред.). Найголовніше, щоб у нас був запас міцності, на якому ми зможемо пройти цю зиму. Ймовірність складних сценаріїв доволі висока», – наголосив нардеп.

Герус зазначив, що найімовірніше росіяни знову будуть бити по енергосистемі – будуть ракетні та дронові удари.

Нагадаємо, з початку війни ТЕС ДТЕК були атаковані Росією більше 40 разів. У результаті атак більше тисячі одиниць обладнання було пошкодженого, недоступні енергосистемі 1,4 ГВт потужностей теплової генерації компанії.

Теги: окупанти обстріл інфраструктура Андрій Герус зима

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