Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих зросла

Свіжа інформація про постраждалих у Покровську станом на 7:00

Станом на ранок 8 серпня кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Покровську Донецької області зросла до 67 осіб, загинуло сім осіб. Про це повідомляє МВС України.

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Серед поранених – двоє дітей, 29 працівників поліції, сім рятувальників.

«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Раніше було відомо 57 постраждалих і сімох загиблих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по житлових будинках у Покровську високоточні ракети «Іскандер». Від повторного ракетного удару загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, полковник Андрій Омельченко.

Крім того, У Покровську поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі».