РФ атакувала «Шахедами» Харківщину (фото)

Впродовж доби під ворожим вогнем перебували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони

Уночі росіяни завдали удари дронами Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району Харківщини. Пошкоджені складські приміщення покинутого підприємства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Виникла пожежа на площі 300 кв.м.

Крім того, впродовж доби під ворожим вогнем перебували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони області.

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«Унаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Травми отримали троє працівників поліції. Унаслідок одного з таких обстрілів виникла пожежа у житловому будинку на площі 300 кв.м», – йдеться в повідомленні.

У селі Петропавлівка Куп'янського району зазнали руйнувань будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, рятувальники.

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Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.