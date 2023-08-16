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РФ атакувала «Шахедами» Харківщину (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ атакувала «Шахедами» Харківщину (фото)
Наслідки нічної атаки на Харківщину

Впродовж доби під ворожим вогнем перебували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони

Уночі росіяни завдали удари дронами Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району Харківщини. Пошкоджені складські приміщення покинутого підприємства. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Виникла пожежа на площі 300 кв.м.

Крім того, впродовж доби під ворожим вогнем перебували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони області.

«Унаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Травми отримали троє працівників поліції. Унаслідок одного з таких обстрілів виникла пожежа у житловому будинку на площі 300 кв.м», – йдеться в повідомленні.

У селі Петропавлівка Куп'янського району зазнали руйнувань будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, рятувальники.

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Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теги: окупанти війна Харківщина безпілотник

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