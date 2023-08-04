Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі

Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування у Ізмаїлі

Наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено

Через російські атаки по Одеському порту серйозних пошкоджень зазначили іноземні кораблі. Про повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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Як зазначив Братчук, наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено, а також є руйнація іноземних кораблів.

Він зазначив, що це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи «зернової угоди». Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування у Ізмаїлі.

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«Є руйнації п’яти суден, до речі, не українських», – наголосив Братчук.

Деякі об'єкти вже почали відновлювати фахівці, але подробиці він оголосити відмовився. Братчук сподівається, що це відбудеться вже найближчим часом.

Речник ОВА також відзначив успішну роботу бійців Повітряних сил України, які ліквідовують ворожі цілі. Саме завдяки українським захисникам вдається зберегти як воєнну інфраструктуру, так й цивільну.

Як повідомлялося, ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому. Слідство встановило, що 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.