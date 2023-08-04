Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування у Ізмаїлі
фото ілюстративне

Наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено

Через російські атаки по Одеському порту серйозних пошкоджень зазначили іноземні кораблі. Про повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Братчук, наразі 26 об’єктів портової інфраструктури України частково або повністю пошкоджено, а також є руйнація іноземних кораблів.

Він зазначив, що це стосується тих об'єктів, які використовувалися під час роботи «зернової угоди». Є пошкодження по Одеському порту та серйозні руйнування у Ізмаїлі.

«Є руйнації п’яти суден, до речі, не українських», – наголосив Братчук.

Деякі об'єкти вже почали відновлювати фахівці, але подробиці він оголосити відмовився. Братчук сподівається, що це відбудеться вже найближчим часом.

Речник ОВА також відзначив успішну роботу бійців Повітряних сил України, які ліквідовують ворожі цілі. Саме завдяки українським захисникам вдається зберегти як воєнну інфраструктуру, так й цивільну.

Як повідомлялося, ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому. Слідство встановило, що 2 серпня вночі збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

Теги: Одещина корабль обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович гостро висловився про вторгнення Росії
Ми просто зробили все, щоби вона почалася: Арестович зробив скандальну заяву про війну
2 серпня, 10:13
Наслідки нічної атаки на Київ
Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків
2 серпня, 08:41
Унаслідок удару по Сумам попередньо одна людина загинула, 17 поранено
Окупанти за добу атакували дев’ять областей України: ситуація в регіонах
30 липня, 10:42
Загадковий дрон за аеродинамічною схемою «Качка»
З’явилися фото українських дронів, які «кошмарять» Москву
26 липня, 19:06
Протягом доби росіяни 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню
Окупанти атакували Донеччину: вісім загиблих, серед них – діти (фото)
22 липня, 11:39
Серед окупантів збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи
На Луганщині окупанти відмовляються воювати: названо причини
22 липня, 08:34
Зеленський пообіцяв зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
15 липня, 16:59
РФ закончила работу над ракетным кораблем «Циклон» проекта 22800 «Каракурт»
Россия выстроила новый корабль для обстрела Украины. ВСУ назвали его недостаток
13 липня, 20:20
У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
На Білгородщині «бавовна»: гримлять вибухи і масштабні пожежі (відео)
8 липня, 06:36

Новини

Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті
Військком із Одещини, який за час війни став доларовим мільйонером, опинився на фронті
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках – ISW
31K
«Ожиріння – це хвороба». «Слуга» Безугла спровокувала мережу
22K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
14K
Стало відомо, які резерви задіяли ЗСУ для прориву на півдні
8888
Папа Римський вибачився перед українцями
7809
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту