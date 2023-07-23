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Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждала

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждала
Російські окупанти завдали удару по Херсонській області
фото з відкритих джерел

У потерпілої виявлені вогнепальні поранення грудної клітки та ніг

Російські окупанти завдали удару по Херсонській області. Унаслідок обстрілу отримала поранення літня жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

«Інцидент відбувся під вечір. Росіяни били по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. В результаті обстрілу поранення дістала 70-річна жінка», – пише Херсонська ОВА.

Лікарі госпіталізували потерпілу, у неї виявлені вогнепальні поранення грудної клітки та ніг. Медики надають їй необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів були поранені. 

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Зокрема у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Теги: окупанти Одеса Херсонщина жінка поранення

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