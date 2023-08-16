ЗСУ показали, як звільняли Урожайне (відео)

Урожайне звільнила 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського

Українські захисники опублікували відео, де показали, як звільняли від російських окупантів Урожайне на Донеччині. Про це йдеться на сторінці у Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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«Військові 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти в рамках контрнаступальних дій звільнили Урожайне, що в Донецькій області», – йдеться в повідомленні.

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Урожайне – селище в Україні, у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області. Село розташоване на правому березі р. Мокрі Яли. Протяжність кордонів селища з півночі на південь 1,2 км, із заходу на схід 3,3 км.

Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.