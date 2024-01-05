Глава Агентства відновлення попередив українців про небезпеку

Глава агентства закликав не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби

З неділі, 7 січня, в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди

Через негоду на низці основних автошляхів можуть запроваджуватись обмеження руху, щоб розчистити сніг. Водіям радять не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

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«Починаючи з неділі в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. І якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу нас очікують негоди протягом майже місяця по всій країні», – йдеться у повідомленні.

За словами Найєма, з неділі, 7 січня, в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди.

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Глава агентства закликав не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

«У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою», – додав Найєм.

Також посадовець додав, що бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

За словами Найєма, в Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія: +38 067 400 60 80. У разі виникнення надзвичайних ситуацій радять звертатись за номерами: 101, 102 та 103.

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«Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг», – пдікреслили в Агентстві відновлення.

За словами Найєма, такі обмеження можуть бути введені на наступних основних дорогах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

Очільник агентства також додав із посиланням на Укргідрометцентр, що 7-9 січня в країні будуть складні погодні умови. Причина - арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа насуне різке похолодання, місцями вночі буде до -17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом.