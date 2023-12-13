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У Києві виник дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію до ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві виник дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію до ЗСУ
фото: shpalta.media

«Київпастранс» жаліється на недобір водіїв

Багатьох співробітників КП «Київпастранс» мобілізували до лав ЗСУ, тому у столиці виник дефіцит водіїв громадського транспорту. Про це повідомив речник комунального підприємства «Київпастранс» Олег Грищав ефірі «Громадського радіо».

«У нас дефіцит водіїв. Дуже багато наших водії мобілізовані до лав ЗСУ, і дійсно ми відчуваємо через це дефіцит працівників на тих напрямках, які нам критично необхідні для роботи. У нас недобір водіїв, а швидко відновити прогалину ми не можемо», – сказав він.

Він також прокоментував зміни в русі громадського транспорту через зупинку руху поїздів метро між станціями «Деміївська» і «Теремки».  «У нас завжди на випадок позаштатних ситуацій є у резерві певний відсоток рухомого складу, який ми можемо залучати. Звісно, десь довелось зняти певну частину рухомого складу, щоб забезпечити випуск на цьому маршруті-дублері» – зазначив Грищав.

Нагадаємо, у Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями «Либідська» та «Теремки» було організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

До відома, нардепка, членкиня Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах

До слова, в Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі. Таку думку щодо проведення мобілізації висказав Євген Дикий – екскомандир взводу батальйону «Айдар».

Теги: громадський транспорт водій метро Київпастранс

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