Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці відновлено рух ділянкою Кільцевої дороги

Діана Гасюк
glavcom.ua
У столиці відновлено рух ділянкою Кільцевої дороги
фото: КМДА

У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації

У Києві завершили ремонт Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до в'їзду в місто Вишневе відновили 17 грудня. Про це повідомляє КМДА на своєму сайті.

У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також облаштували нове покриття.

Наступного року на Кільцевій дорозі планують продовжити ремонт, оскільки ця магістраль забезпечує транзит транспорту в об'їзд столиці.

Як відомо, капітальний ремонт ділянки кільцевої дороги від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу почали наприкінці вересня. Роботи планували завершити до 1 грудня. Однак вчасно завершити роботи завадили несприятливі погодні умови.

Зокрема через блокування вантажів на кордоні з Польщею затримувались поставки сировини для виготовлення асфальтобетону. Термін ремонту продовжили, а з ними й обмеження для руху авто.

Реконструкцію Кільцевої дороги почали у 2021 році. На першому етапі відновили ділянку від вул. Ватутіна до Одеської площі. Роботи завершили влітку 2023 року.

Нагадаємо, у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Теги: метро дороги транзит ремонт місто

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потоп у столичній підземці
Інфраструктурний колапс у Києві. Хто має відповісти
14 грудня, 07:51
«Найкраще рішення – думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни»
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
7 грудня, 13:51
Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки
Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія
8 грудня, 18:29
Технічні служби столичного метро вчасно виявили проблему і відреагували на неї
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
15 грудня, 08:33
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Генштаб назвав напрямок, де ворог атакує найінтенсивніше
26 листопада, 18:59
Водії вийшли на пішохідний перехід та заблокували рух транспорту
Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону
28 листопада, 22:54
Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь
Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро
8 грудня, 11:24
У метро сталася розгерметизація
Потоп у столичному метро (відео)
8 грудня, 14:24
До прибирання снігу в Києві задіяні 303 одиниці техніки «Київавтодору»
Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян
14 грудня, 07:45

Новини

У столиці відновлено рух ділянкою Кільцевої дороги
У столиці відновлено рух ділянкою Кільцевої дороги
Просідання ґрунту поблизу станції «Деміївська»: КМДА повідомила про стан тунелю метро
Просідання ґрунту поблизу станції «Деміївська»: КМДА повідомила про стан тунелю метро
У Києві над тунелем метро «Деміївська» почали просідати торгові павільйони
У Києві над тунелем метро «Деміївська» почали просідати торгові павільйони
Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець»
Київ звільнено від бронепоїзда: комунальники демонтували пам’ятник «Таращанець»
The Telegraph: Мер Лондона відмовив Кличку у наданні списаних на брухт автівок
The Telegraph: Мер Лондона відмовив Кличку у наданні списаних на брухт автівок
СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва
СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії
13K
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
7545
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
6779
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
6747
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6744
У Кропивницькому прогриміли вибухи

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua