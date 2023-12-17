У столиці відновлено рух ділянкою Кільцевої дороги

У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації

У Києві завершили ремонт Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до в'їзду в місто Вишневе відновили 17 грудня. Про це повідомляє КМДА на своєму сайті.

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У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також облаштували нове покриття.

Наступного року на Кільцевій дорозі планують продовжити ремонт, оскільки ця магістраль забезпечує транзит транспорту в об'їзд столиці.

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Як відомо, капітальний ремонт ділянки кільцевої дороги від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу почали наприкінці вересня. Роботи планували завершити до 1 грудня. Однак вчасно завершити роботи завадили несприятливі погодні умови.

Зокрема через блокування вантажів на кордоні з Польщею затримувались поставки сировини для виготовлення асфальтобетону. Термін ремонту продовжили, а з ними й обмеження для руху авто.

Реконструкцію Кільцевої дороги почали у 2021 році. На першому етапі відновили ділянку від вул. Ватутіна до Одеської площі. Роботи завершили влітку 2023 року.

Нагадаємо, у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.