Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення

Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій

Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань

На початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

«Захисні дамби та берегоукріплення, що забезпечують захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у гірській місцевості, отримали додаткові пошкодження. Додаткові, бо зазнали шкідливої дії вод паводками у попередні роки, але їх не змогли відновити через відсутність фінансування», – прокоментував перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій, які б ці споруди мали захищати. З огляду на це є нагальна потреба у фінансуванні відновлювальних робіт. «Шукаємо можливості та кошти, аби закрити бодай частину необхідної суми із різних джерел», – зазначив Білецький.

За підрахунками фахівців, у випадку проведення лише першочергових аварійних робіт, які передбачають виконання регулювання русел річок, відновлення тіла дамб місцевими матеріалами без кріплення, вартість становитиме понад 26,6 млн грн. Це дасть можливість частково покращити ситуацію. Щоб забезпечити надійний захист, необхідно провести капітальне відновлення пошкоджених споруд.

Нагадаємо, минулого року на Закарпатті підліток зник безвісти після того, як його змило водою.