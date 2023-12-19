Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення
Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій
фото: Закарпатська ОВА / Facebook

Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань

На початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає Укрінформ.

Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

«Захисні дамби та берегоукріплення, що забезпечують захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у гірській місцевості, отримали додаткові пошкодження. Додаткові, бо зазнали шкідливої дії вод паводками у попередні роки, але їх не змогли відновити через відсутність фінансування», – прокоментував перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій, які б ці споруди мали захищати. З огляду на це є нагальна потреба у фінансуванні відновлювальних робіт. «Шукаємо можливості та кошти, аби закрити бодай частину необхідної суми із різних джерел», – зазначив Білецький.

За підрахунками фахівців, у випадку проведення лише першочергових аварійних робіт, які передбачають виконання регулювання русел річок, відновлення тіла дамб місцевими матеріалами без кріплення, вартість становитиме понад 26,6 млн грн. Це дасть можливість частково покращити ситуацію. Щоб забезпечити надійний захист, необхідно провести капітальне відновлення пошкоджених споруд.

Нагадаємо, минулого року на Закарпатті підліток зник безвісти після того, як його змило водою.

Теги: Закарпаття паводок негода стихійні лиха

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За секунду вивергається від 100 до 200 куб. м лави
В Ісландії почалося виверження вулкана, евакуйовано ціле місто (фото)
Вчора, 08:01
За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла
Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
18 грудня, 15:28
Василь Штефко в лікарні, має осколкові поранення м'яких тканин
Підрив депутатом гранати на Закарпатті: серед поранених – військовий на двох протезах
17 грудня, 20:09
Унаслідок теракту постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані
Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, прийшов до тями: його допитують, – ЗМІ
16 грудня, 14:43
Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільради
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: яка ймовірна причина інциденту
15 грудня, 15:18
У центрі Парижа невідомий напав на перехожих
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
3 грудня, 06:35
За втікачем побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обірвалося
У Мукачеві чоловік втік із будівлі ТЦК через вікно на другому поверсі (відео)
28 листопада, 18:10
Будинок буквально розсипався на очах у переляканих росіян
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
27 листопада, 10:43
Хуртовина наробила лиха на Одещині
На Одещині потужний вітер зламав електроопору: «Укренерго» повідомила про стан мереж
26 листопада, 20:59

Події в Україні

Окупанти обстріляли Херсон: постраждала родина з трьома дітьми
Окупанти обстріляли Херсон: постраждала родина з трьома дітьми
У Києві та декількох інших областях оголошена повітряна тривога
У Києві та декількох інших областях оголошена повітряна тривога
Серія обстрілів у Донецьку: окупаційна влада заявила про атаку безпілотників (відео)
Серія обстрілів у Донецьку: окупаційна влада заявила про атаку безпілотників (відео)
Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення
Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення
У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»
У Криму РФ нарощує військову присутність та готує масштабні операції – «Атеш»
Обмін Медведчука на «азовців. Газета WSJ оприлюднила подробиці
Обмін Медведчука на «азовців. Газета WSJ оприлюднила подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
29K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
18K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
16K
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії
14K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
14K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
18 грудня, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
18 грудня, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
18 грудня, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
18 грудня, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua