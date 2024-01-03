Київ замело снігом (фото)

На розчищення доріг від снігу залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів»

У столиці з самого ранку сніжить, тож на розчищення доріг залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів». Як повідомляє КМДА, спецтехніка чистить від снігу та обробляє протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски та підйоми.

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Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

Київ накрило снігом фото: glavcom.ua/ Станіслав Груздєв

Прибирати сніг дорожникам також допомагають працівники керуючих компаній.

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Доріжки та східці в парках, скверах та інших зелених зонах обробляють протиожеледною сумішшю 695 фахівців та 52 одиниці спецтехніки районних «зеленбудів». Підготовлено 2,2 тонни посипального матеріалу.

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За прогнозом, 4 січня у столиці невеликий мокрий сніг із переходом у дощ. Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, у Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.