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Київ замело снігом (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київ замело снігом (фото)
Для очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання
фото: glavcom.ua/ Станіслав Груздєв

На розчищення доріг від снігу залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів»

У столиці з самого ранку сніжить, тож на розчищення доріг залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів». Як повідомляє КМДА, спецтехніка чистить від снігу та обробляє протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски та підйоми.

Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

Київ накрило снігом
Київ накрило снігом
фото: glavcom.ua/ Станіслав Груздєв

Прибирати сніг дорожникам також допомагають працівники керуючих компаній.

Доріжки та східці в парках, скверах та інших зелених зонах обробляють протиожеледною сумішшю 695 фахівців та 52 одиниці спецтехніки районних «зеленбудів». Підготовлено 2,2 тонни посипального матеріалу.

6 фото
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За прогнозом, 4 січня у столиці невеликий мокрий сніг із переходом у дощ. Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, у Києві протягом 2023 року кліматологи зафіксували 47 температурних рекордів. Причому найбільше їх було у січні – 16 та серпні – 12.

Теги: негода снігопад Київ

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