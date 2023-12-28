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В Україні вводяться водійські посвідчення нового зразка: що зміниться та яка ціна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні вводяться водійські посвідчення нового зразка: що зміниться та яка ціна
Захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування та QR-код
фото: Головний сервісний центр МВС

Запровадження посвідчень водія нового зразка має на меті значно ускладнити можливість виготовлення підробок

В Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет міністрів України, яка набула чинності 26 грудня, повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

Які будуть нові елементи захисту

Відповідно до нових змін, сервісні центри МВС видаватимуть громадянам посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які мають додаткові елементи захисту:

  • захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування,
  • додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті. Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва.

«Такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», – зазначають у МВС.

Зараз у Головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію. 

Строк дії та вартість посвідчень

Сервісні центри МВС наразі видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту. 

Звертаємо увагу, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше. Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням.

Вартість, а також строк дії нових посвідчень водія не зміняться.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Також Кабінет міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У».

Раніше Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані робити їх відповідним до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

До слова, в Україні було створено «Автошколи для людей з інвалідністю». Загальна тривалість навчання в таких школах – 11 тижнів, з яких 64 години займає теоретичний курс, та 40 годин – практичний курс. Орієнтовна вартість навчання складає 6000 гривень.

Теги: водій документи МВС

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