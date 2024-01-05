Очікуються морози до 22 градусів: на вихідних погода в Україні різко зміниться

У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень близько нуля

У найближчі дні в Україні очікується суттєве похолодання. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання, місцями вночі буде до -17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«На Водохреще в Україні ще побуде тепла погода, вдень +1+5 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+11 градусів.

Проте прийдешнє похолодання вже торкнеться крайньої півночі, там очікується завтра вдень 0-4 градуси морозу.

Дощ та мокрий сніг 6-го січня пройдуть у західних та північних областях, на решті території України – без істотних опадів», – зазначила Діденко.

Синоптик прогнозує, що у Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом, вдень близько нуля.

«7-8-9 січня в Україні – ускладнення погодних умов. Очікується похолодання вдень до -8-12 градусів, вночі до -10-17, на півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер», – попередила Діденко.

До відома, у зв’язку з прогнозованим різким зниженням температури повітря й потенційною загрозою масованих обстрілів Рада оборони міста Києва дозволила комунальники пересуватися містом у комендантську годину, аби не допустити замерзання систем опалення в разі надзвичайних ситуацій.