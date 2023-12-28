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Польські перевізники пришвидшили рух вантажівок на одному з пунків пропуску

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські перевізники пришвидшили рух вантажівок на одному з пунків пропуску
фото з відкритих джерел

Попри заяви протестувальників про дозвіл проїзду лише одній вантажівці кожні три години, за останню добу Польщу залишило 149 автомобілів

Польські перевізники, які продовжують блокаду кордону з Україною, прискорили рух вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Дорогуськ-Ягодин». Про це повідомляє RMF24.

За інформацією видання, лише 1050 вантажівок намагаються в'їхати в Україну з Польщі через «Дорогуськ-Ягодин».

Попри заяви протестувальників про дозвіл проїзду лише одній вантажівці кожні три години, за останні 24 години Польщу залишило 149 автомобілів. Також частина водіїв розгорнулася чи виїхала на стоянку. Загалом відучора черга скоротилася на 350 вантажівок. При цьому, як уточнюють журналісти, розрахунковий час очікування перетину кордону зараз становить 135 годин або 5-6 днів.

Гірше ситуація з в'їздом до Польщі з України через «Дорогуськ-Ягодин». За добу через прикордонний перехід до Польщі виїхала лише одна вантажівка.

Водночас на КПП «Гребінне» за останню добу у напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.

На КПП «Медика» чекають понад 700 водіїв, час очікування – чотири дні.

На КПП «Корчова-Краковець» у черзі на перетин кордону стоять 600 вантажівок.

Нагадаємо, уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною.

Як повідомлялося раніше час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

До слова, три напрямки на польсько-українському кордоні досі залишаються заблокованими. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».

Теги: Польща кордон водій пункт пропуску

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