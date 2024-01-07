Глава МЗС Японії прибула до Києва (фото)

Йоко Камікава зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула з неоголошеним візитом до Києва, щоб пообіцяти й надалі підтримувати Україну на тлі війни з Росією. Про це повідомило посольство Японії в Україні.

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Відомо, що це перший закордонний візит глави японського МЗС у цьому році.

Йоко Камікава прибула в Україну з неоголошеним візитом фото: Посольство Японії в Україні

За повідомленням видання Кyodo, Камікава, яка відвідує Україну вперше з моменту вступу на цю посаду у вересні, проведе переговори з урядовцями, зокрема з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Її візит відбувається напередодні конференції, яку країни проведуть у Токіо 19 лютого, і метою якої є обговорення відновлення України, яка зазнала масштабних руйнувань після російського вторгнення в лютому 2022 року.

6 січня міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава сіла на потяг у Польщі, щоб приїхати в Україну фото: Кyodo

Очікується, що Камікава, яка прибула в Україну поїздом із Польщі, повторить, що підтримка Японією України «залишається незмінною», а також передасть свою відданість відновленню та відбудові України через конференцію. Під час свого візиту вона наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво.

Нагадаємо, що в межах візиту в Україну Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.