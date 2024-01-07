Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту

Під час візиту Йоко Камікава вкотре підтвердить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною

7 січня Україну відвідає міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та проведе серію зустрічей у Києві, зокрема з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це інформує МЗС Японії.

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«Під час візиту міністр Камікава вкотре підтвердить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Також Камікава поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та плани нашої держави.

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Зокрема, як зазначають у МЗС Японії, Камікава безпосередньо повідомить українській стороні, що Японія «рішуче продемонструє свою відданість відновленню та реконструкції України в рамках тісного державно-приватного партнерства» і 19 лютого проведе в Японії Японсько-українську конференцію з питань сприяння економічній реконструкції за особистої участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час візиту Камікава проведе консультації з партнерами з української сторони щодо розширення співпраці між двома країнами.

Камікава візьме участь «у відвертій дискусії з українськими партнерами щодо зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру, яким українська сторона надає великого значення, а також щодо потенціалу Японії щодо конкретного внеску в цей процес».

У рамках візиту Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими. Міністр відвідає місце надання допомоги жінкам та дітям, щоб підкреслити, що активна участь жінок як лідерів у відновленні та розбудові миру дозволить досягти більш стійкого миру.