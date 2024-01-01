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Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 28

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 28
Пошуково-рятувальна операція триває
фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 29 грудня зросла до 28 осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

«Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. На цю хвилину ракетним ударом 29 грудня рашисти вбили вже 28 людей», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 16- людей, серед них понад 45 загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Зауважимо, понеділок, 1 січня, у Києві оголошений днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Теги: Київ обстріл росія

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