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Глава Одещини розказав, чому на початку вторгнення митрополит Московської церкви їздив з іконою вздовж берега

Ірина Бура
glavcom.ua
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Глава Одещини розказав, чому на початку вторгнення митрополит Московської церкви їздив з іконою вздовж берега
фото з відкритих джерел

Олег Кіпер шокував заявою про «значущу роль» глави російської церкви на Одещині «у боротьбі» проти військ Кремля

За версією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, висадці російського десанту запобігли не ЗСУ, а глава російської церкви на Одещині. Про це він розповів у програмі «Мосейчук+».

Так, за словами Кіпера, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел (Олексій Саввін) на початку повномасштабного вторгнення добу їздив уздовж узбережжя з іконою, щоб запобігти висадці десанту. Це посприяло тому, що «буря на морі тривала близько 10 днів, що не дало окупантам можливості здійснити свої плани». 

Крім того, голова обладміністрації сказав, що удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на дії Агафангела на початку війни.

«Він (Агафангел) виступив за Україну, і він заборонив згадувати непотрібних нам людей. І Кирила, і Путіна. Як один із варіантів, що це йому передали такі привітання. Але до цього, ще в перші дні війни, Агафангел при 84 роках (зараз йому вже 86) взяв ікону, яку ми з вами сьогодні бачили, і майже цілий день, чи цілу добу, я не буду зараз акцентувати, щоб не помилитися, їздив уздовж узбережжя, щоб російські кораблі не змогли висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів Одеської області. «Москва», яка зараз уже на дні підходила до Кілії, до Вилкового, там шукали місця для висадки, але навіть погода показувала, що Україну чіпати не можна», – зазначив він.

Нагадаємо, вже понад 30 архієреїв Української православної церкви Московського патріархату засудили дії Російської православної церкви щодо звільнення ієрархів УПЦ МП на тимчасово окупованих територіях. Мова про одноосібне рішення патріарха Кирила, який позбавив єпархії митрополита Донецького Іларіона. Головною несподіванкою в цій історії є сам факт появи відкритого листа, під яким поставили свої підписи понад третина єпископів УПЦ МП. Уперше така кількість ієрархів, які є частиною РПЦ в Україні, засудила загарбницькі дії Москви. Нагадаємо, що минулого року близько 400 священників Московського патріархату звернулися з відкритим листом до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати стосунки з Російською православною церквою. Тоді це сталося після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання було опубліковано 23 липня 2023 року. Але тоді з-поміж усіх підписантів було всього двоє єпископів.

А ініціатором публічних звернень до РПЦ обидва рази виступив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, який багато років мав репутацію одного з найбільш промосковських ієрархів. 

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Теги: росія десант Москва звільнення Одещина Московська церква в Україні війна ЗСУ окупанти погода

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