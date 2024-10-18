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Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?
Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь)
фото з відкритих джерел

Майновий комплекс митрополита Павла перебуває у податковій заставі із забороною відчуження

Майно колишнього намісника Києво-Печерської лаври, одного з членів Священного синоду УПЦ МП митрополита Павла (Петро Лебідь) перебуває у податковій заставі із забороною відчуження. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла».

Зазначається, що майновий комплекс, який складався з п’яти корівників, чотирьох силосних ям, двох зерносховищ, кормоцеху, будинку тваринника, контори, продуктового складу, пункту штучного запліднення. Нерухоме майно розташовано у селі Вороньків на Київщині.

За даними держреєстру речових прав на нерухоме майно, починаючи з 10 серпня 2023 року, майновий комплекс митрополита Павла перебуває у податковій заставі із забороною відчуження.

Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу? фото 1
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу? фото 2
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу? фото 3

У коментарі «Главкому» адвокат ГО «Платформа прав людини» Євген Воробйов пояснив, що податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених ним вчасно. Тобто якщо платник податків не погасить заборгованості, яка виникла у зв’язку з несплатою податків, його майно стягується на користь держави.

Юрист припустив, що один з ключових митрополитів Московської церкви в Україні міг своєчасно не сплатити земельний податок (зважаючи, що дві земельні ділянки комунальної власності під майновим комплексом у довгостроковому платному користуванні священнослужителя).

«За таких обставин, якщо розглядати теоретично, що податкова може дозволити відчужити таке майно, що перебуває у заставі, однак із за введених санкцій, Лебідь все рівно не зможе його продати. Таким чином, він не може розпоряджатись своїм майном, до скасування Указу президента», – наголосив правозахисник.

Додамо, що протягом 2024 року митрополит Павло судився із місцевим ТОВ «МПЛ Агро», яке користувалося його фермою у Воронькові. За твердженням церковника, фірма незаконно вирізала обладнання та валила стіни його комплексу. Феміда заборонила агрокомпанії вчиняти будь-які подібні дії.

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Теги: бізнес податки релігія Московська церква в Україні церква

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