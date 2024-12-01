У Москві почалися масові облави на призовників

У РФ затримують тих, хто визнаний непридатним до служби або має діагноз, що виключає призов до армії

Затримання призовників відбувалися на вулицях, у метро, а іноді й удома

Кількість затримань призовників у Москві зросла у 2,5 раза порівняно з минулим роком. Про це повідомляє The Moscow Times.

Так, за весь 2023 рік було затримано 87 молодих людей призовного віку, з яких 23 вдалося уникнути відправлення до війська. За неповний 2024 рік ця цифра вже досягла 225 осіб, із них успішно залишити збірний пункт змогли 66.

Затримують, зокрема, тих, хто визнаний непридатним до служби або має діагноз, що виключає призов до армії. Зазначається, що один чоловік, який страждає на бронхіальну астму (діагноз, що виключає службу), раніше був визнаний придатним. Він оскаржив це рішення у суді, але його затримали під час повторного візиту до військкомату для отримання повістки на контрольний медогляд.

Також зазначається, що у Москві останнім часом почастішали масові облави на людей призовного віку. Затримання відбувалися на вулицях, у метро, а іноді й удома. Після цього призовників доставляли до відділів поліції або на збірний пункт на Угрешській вулиці. Багато хто з них перед цим отримував електронні повістки через портал mos.ru.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить списувати учасникам війни в Україні прострочені кредити сумою до 10 млн рублів. У документі йдеться, що списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року.

До слова, міністерство внутрішніх справ Росії з 23 листопада починає позбавляти статусу громадянина РФ осіб, які отримали російське громадянство, але не пройшли процедури військової присяги.