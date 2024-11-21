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Amnesty International засуджує передання Україні протипіхотних мін? Офіс у Києві відреагував

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Amnesty International засуджує передання Україні протипіхотних мін? Офіс у Києві відреагував
Директорка Amnesty в Україні: Протипіхотні міни «надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей»
фото з відкритих джерел

«Жодних претензій до України щодо використання протипіхотних мін для захисту не висувається»

Директорка Amnesty International в Україні Вероніка Вельч відреагувала на заяву американського офісу організації, який назвав рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена про передачу протипіхотних мін Україні «необачним». Про це Вельч написала на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно мала розмову з представниками Amnesty США. Їхня позиція доволі проста: адміністрація Байдена постійно знижує поріг у сфері застосування міжнародного гуманітарного права. Але це стосується лише зобов’язань США і не пов’язане з діями України. Жодних претензій до України щодо використання протипіхотних мін для захисту не висувається», – написала Вельч.

Водночас вона висловила свою позицію щодо використання таких засобів у контексті війни Росії проти України. Вельч наголосила, що «окрім роботи в Amnesty, є громадянкою, мамою та людиною зі здоровим глуздом».

Директорка Amnesty в Україні зазначила, що протипіхотні міни «надзвичайно небезпечні й залишатимуться загрозою багато років після завершення війни, особливо для цивільних та дітей».

«Але якщо обирати між довгостроковими наслідками мін і миттєвими наслідками окупації, я переконана, що все, що дозволяє захистити українських громадян від агресії, тортур і фізичного знищення, має право на існування. Ми вдячні за таку допомогу», – підкреслила директорка Amnesty International в Україні.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході. Про це йдеться у заяві організвції. 

Як зазначили правозахисники, Байден, який за два місяці залишає посаду, скасував власне рішення обмежити використання таких наземних мін.

Цей крок викликав різку критику правозахисників, які побоюються загроз для цивільного населення навіть після завершення війни. Вони попередили, що ця зброя становить особливу та довгострокову небезпеку.  

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Теги: війна Україна Facebook міни

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