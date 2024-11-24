Росіяни посилили репресії щодо проукраїнських дітей на окупованій Херсонщині – Центр нацспротиву

Російські так звані інстектори у справах неповнолітніх тепер часті гості у школах тимчасово окупованої Херсонщини

На території тимчасово окупованої частини Херсонської області росіяни посилили репресії проти українських дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Російські так звані інстектори у справах неповнолітніх тепер часті гості у школах тимчасово окупованої Херсонщини.

У навчальних закладах загарбаної Каховки та її околиць поліцаї проводять лекції на тему «Ми відповідальні за свої вчинки». Насамперед мета таких уроків – це виявити і залякати тих учнів, які надалі проявляють проукраїнські позиції. Особливу увагу приділяється відповідальності за поширення інформації, яка за словами окупантів, дискредитує «руській мір» та викриває злочини кремля.

«Раніше терористи із кремля зібрали активну молодь із тимчасово окупованого Запоріжжя аби навчити як виявляти та протистояти українському «екстремізму». Насамперед діти пройшли вишкіл з виявлення тих своїх однолітків, які надалі вважають себе українцями та тримають зв’язок з Україною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна влада планує вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій до спеціалізованих інтернатів у Росії, обіцяючи їм «переваги» перед іншими дітьми.

Раніше на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю».

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.