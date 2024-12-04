Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні
Цивільєва є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна та дружиною міністра енергетики Сергія Цивільєва
фото: charter97.org

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов попросив депутатів ніде не озвучувати цифри зниклих безвісти

Щонайменше 48 тис. росіян, які брали участь у війні проти України, зникли безвісти. Таку цифру на круглому столі у Держдумі озвучила заступник міністра оборони РФ Ганна Цивільєва.

«Всіх родичів [зниклих], які до нас звернулися <...> 48 тисяч», – сказала Цивільєва (на це звернув увагу телеграм-канал Astra).

За її словами, щоб знайти та впізнати цих людей, у родичів «абсолютно безкоштовно» беруть ДНК. При цьому наразі тих, хто підписує контракт із Міноборони, зобов'язують надавати «буквально епітелій», який потім «розшифровують» і заносять до бази МВС, зазначила Цивільєва.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який був присутнім на круглому столі, попросив депутатів ніде не озвучувати цифри зниклих безвісти. «Це така закрита інформація досить чутлива. Коли документи складатимемо підсумкові, теж щоб там ці цифри ніде не плавали», – зазначив він.

Заступниця міністра оборони після цього поспішила уточнити: «Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони знайдуть. Тож ця цифра саме звернень, а не статистики».

Цивільєва є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна та дружиною міністра енергетики Сергія Цивільєва. Вона знаходиться у списку санкцій США та ЄС.

Раніше стало відомо, що російські регіони почали масово закуповувати кошти для пізнання тіл загиблих учасників війни в Україні. За даними видання «Верстка», із січня по середину листопада поточного року на це було виділено загалом 182,9 млн руб., що майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Окрім реагентів та ДНК-тестів, регіони закуповують установки для автоматичного проведення впізнання, оскільки аналізи вручну займають багато часу та менш точні.

Нагадаємо, нині триває 1015-й день війни. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські командири роздають своїм підлеглим інструкції для вчинення самогубств. Заголовок таких інструкцій закликає «зберігати свою честь до кінця». У документах ворога описується алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. Водночас за відсутності зброї чи патронів окупантам радять скористатися гранатою. Такі дії з боку російських окупантів в українській розвідці назвали «армією суїцидників у прямому сенсі». 

До слова, російські окупаційні війська для штурмів позицій українських військових на сході України почали залучати колишніх ув’язнених жінок. На території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України.

Теги: росія Міноборони РФ документи аналізи втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ностальгія за червоною кнопкою
Чи врятувала б Україну власна ядерна зброя?
28 листопада, 13:44
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
10 листопада, 00:45
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази «Атлас»
29 листопада, 11:04
Росіянин отримав 13 років ув`язнення за держзраду
Росіянин переказав €50 на підтримку ЗСУ: як його покарали
8 листопада, 20:13
Норвежцям радять запасатись водою, паливом і таблетками йоду
«Готуйте запаси для війни»: у Норвегії родини отримали «тривожну» брошуру
12 листопада, 09:09
На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
15 листопада, 15:17
52% підприємств галузі цього року працюють у мінус
Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів
18 листопада, 10:40
Внаслідок удару по густонаселеному району міста загинуло 10 людей, ще понад 40 поранено
Внаслідок російського удару в Одесі загинуло семеро поліцейських
18 листопада, 21:25
На ЗАЕС може статися блекаут через російський обстріл
Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту
21 листопада, 08:26

Соціум

Патріарх Кирило підставив Онуфрія: заявив, що в Києві у нього є опора
Патріарх Кирило підставив Онуфрія: заявив, що в Києві у нього є опора
Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні
Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні
Американський пропагандист Карлсон повернувся у Москву: з ким він говоритиме цього разу
Американський пропагандист Карлсон повернувся у Москву: з ким він говоритиме цього разу
Мешканці Південної Кореї скуповують локшину і консерви на тлі ситуації у країні
Мешканці Південної Кореї скуповують локшину і консерви на тлі ситуації у країні
У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
Білорусь та РФ створять навчальні центри для спільної підготовки військових
Білорусь та РФ створять навчальні центри для спільної підготовки військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9134
Південна Корея вводить воєнний стан
4739
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4263
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
4186
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2947
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua