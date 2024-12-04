Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов попросив депутатів ніде не озвучувати цифри зниклих безвісти

Щонайменше 48 тис. росіян, які брали участь у війні проти України, зникли безвісти. Таку цифру на круглому столі у Держдумі озвучила заступник міністра оборони РФ Ганна Цивільєва.

«Всіх родичів [зниклих], які до нас звернулися <...> 48 тисяч», – сказала Цивільєва (на це звернув увагу телеграм-канал Astra).

За її словами, щоб знайти та впізнати цих людей, у родичів «абсолютно безкоштовно» беруть ДНК. При цьому наразі тих, хто підписує контракт із Міноборони, зобов'язують надавати «буквально епітелій», який потім «розшифровують» і заносять до бази МВС, зазначила Цивільєва.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який був присутнім на круглому столі, попросив депутатів ніде не озвучувати цифри зниклих безвісти. «Це така закрита інформація досить чутлива. Коли документи складатимемо підсумкові, теж щоб там ці цифри ніде не плавали», – зазначив він.

Заступниця міністра оборони після цього поспішила уточнити: «Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони знайдуть. Тож ця цифра саме звернень, а не статистики».

🔥48 тис. російських окупантів зникли безвісти на війні з Україною, заявила племінниця х@йла Ганна Цивільова pic.twitter.com/dGUTeRZMOe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 4, 2024

Цивільєва є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна та дружиною міністра енергетики Сергія Цивільєва. Вона знаходиться у списку санкцій США та ЄС.

Раніше стало відомо, що російські регіони почали масово закуповувати кошти для пізнання тіл загиблих учасників війни в Україні. За даними видання «Верстка», із січня по середину листопада поточного року на це було виділено загалом 182,9 млн руб., що майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Окрім реагентів та ДНК-тестів, регіони закуповують установки для автоматичного проведення впізнання, оскільки аналізи вручну займають багато часу та менш точні.

Нагадаємо, нині триває 1015-й день війни. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські командири роздають своїм підлеглим інструкції для вчинення самогубств. Заголовок таких інструкцій закликає «зберігати свою честь до кінця». У документах ворога описується алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. Водночас за відсутності зброї чи патронів окупантам радять скористатися гранатою. Такі дії з боку російських окупантів в українській розвідці назвали «армією суїцидників у прямому сенсі».

До слова, російські окупаційні війська для штурмів позицій українських військових на сході України почали залучати колишніх ув’язнених жінок. На території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України.