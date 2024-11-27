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Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам

Ірина Бура
glavcom.ua
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Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам
фото з відкритих джерел

Частина республіканців піддала різкій критиці це рішення

Чинний президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Про це пише New York Post.

Як повідомляється, запит Байдена складається із 13,1 млрд доларів для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні.

Ще $8,5 мільярда Білий дім прагне спрямувати на економічну, гуманітарну та іншу допомогу нашій та іншим країнам, на які вплинуло російське вторгнення, а 2,3 мільярда доларів – на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк

Також подано прохання про додаткові асигнування на понад $16 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих, охорону кордонів США і зарплати пожежникам. 

 Частина республіканців піддала різкій критиці це рішення. 

«Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку, пробачивши кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені», – написав сенатор Майк Лі із штату Юта у соціальній мережі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати борги України на суму близько $4,7 млрд. Закон, ухвалений Конгресом у квітні на суму $61 млрд, передбачав надання економічної допомоги у вигляді умовно-поворотної позики на суму близько 10 мільярдів доларів.

Також Джо Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін.

Варто сказати, що 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

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Теги: ворог Світовий банк Адміністрація Президента президент росія фінансування військова допомога США закон війна Україна Джозеф Байден

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