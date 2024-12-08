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На Харківщині 12-річний хлопчик підірвався на вибухівці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Харківщині 12-річний хлопчик підірвався на вибухівці
Під час виявлення підозрілого предмета категорично забороняється торкатися та пересувати його
фото з відкритих джерел

Дитину госпіталізували до лікарні

У селі Качалівка Богодухівського району Харківської області внаслідок вибуху боєприпасу 12-річна дитина отримала уламкові поранення. Про це повідомили в Харківській військовій обласній адміністрації. 

«Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці», – йдеться в повідомленні.

Хлопчика госпіталізували до лікарні.

В ОВА нагадали, що під час виявлення підозрілого предмета категорично забороняється:

  • торкатися та пересувати його;
  • заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • користуватися поряд із ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже вони можуть спровокувати вибух;
  • здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Нагадаємо, раніше у селі Садок Борозенської громади на Херсонщині 20-річний хлопець отримав поранення, підірвавшись на російській вибухівці.

До слова, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

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Теги: окупанти війна Харківщина вибухівка

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