Росія заявила про закриття генконсульства Польщі у Санкт-Петербурзі

Москва передала польській стороні ноту з повідомленням про те, що Росія відкликає з 10 січня 2025 року згоду на функціонування генерального консульства

У російському МЗС закриття генконсульства Польщі у Санкт-Петербурзі назвали заходом у відповідь на закриття 30 листопада польською владою генерального консульства РФ у Познані

Російська влада закриває генеральне консульство в Польщі в Санкт-Петербурзі. Про це заявило російське Міністерство закордонних справ 5 грудня.

За повідомленням, Москва передала польській стороні ноту з повідомленням про те, що Росія відкликає з 10 січня 2025 року згоду на функціонування генерального консульства.

У російському МЗС це назвали заходом у відповідь на закриття 30 листопада польською владою генерального консульства Росії в Познані.

Повідомляється, що російська влада визнала трьох дипломатичних співробітників польського консульства в Петербурзі персонами нон-ґрата, і до 10 січня вони мають залишити Росію. МЗС Росії також звинуватило Польщу в тому, що вона нібито здійснює «відверто ворожу політику щодо Росії» і закрила генконсульство в Познані «з надуманого приводу».

Про закриття російського генконсульства у Познані стало відомо наприкінці жовтня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді повідомив, що рішення закрити російське консульство пов’язане із підозрами щодо спроб Росії влаштувати диверсії. Представниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила, що на відкликання Польщею згоди на роботу консульства Росії в Познані буде «болюча відповідь».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський збирається бойкотувати очільника російського МЗС Сергія Лаврова під зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Польський дипломат заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим на зустрічі ОБСЄ на Мальті, заявивши, що російський дипломат приїхав туди «брехати».

Раніше повідомлялося , що погрози РФ знищити нову базу ППО в польському місті Редзіково варто сприймати серйозно. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі на брифінгу. За словами Кірбі, президент США Джо Байден робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті, оскільки Вашингтон серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками НАТО.