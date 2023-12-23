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Хто такий Печій і чому про нього тепер говорять

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто такий Печій і чому про нього тепер говорять
Олексій Печій
фото з відкритих джерел

Український журналіст втік із України і нарвався на хвилю гейту

Український журналіст і ведучий «24 каналу» Олексій Печій виїхав із України у закордонне відряження, після чого заявив, що вже не повернеться назад. Українці, зокрема і спільнота журналістів, не залишили новину без уваги.

Як відомо, Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив із 14 до 15 грудня. Однак після завершення заходу журналіст не повернувся до України. Після хвилі обурення Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Мовляв, «продовжить інформаційну війну за Україну», але перебуваючи в одній із країн Європи.

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фото: скриншот

Генеральний директор медіахолдингу «Люкс», до якого входить «24 канал», Роман Андрейко зазначив, що цим вчинком Печій «спалив мости» зі своїми колегами. «Кажуть «не суди і не будеш осуджений». Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення, чи готові вони і надалі йому вірити», – зауважив Андрейко.

Між тим, ексзаступник ЦВК України Андрій Магера у Facebook нагадав, як навесні 2022 року присоромив ведучого телемарафону «Єдині новини» за порушення стандартів. На це Печій відповів, що лише намагався «захищати те, чим займався».

На думку Магери, своєю втечею за кордон журналіст підставив чесних і порядних колег, яких тепер через нього не випустять за кордон у відрядження. Ба більше, інцидент, за його словами, послугує подарунком для кремлівських пропагандистів».

Водночас журналістка видання «Детектор медіа» Юлія Лавришин покепкувала з утікача і назвала його «воїном іноземного фронту». На її думку, відтепер у відрядження до європейських країн відправлятимуть лише дівчат.

«Це вже «щури побігли з тонучого корабля» – чи це просто «перша ластівка» в теплих краях залишилась? Журналіст виїхав у Брюсель на саміт – і там залишився! Класна аналітика, кажуть, у нього була», – обурилася директорка Alpha People Юлія Полібіна.

Народна депутатка Ірина Геращенко вважає, що такий вчинок Печія «бʼє загалом по українській журналістиці». «Часто плата  за дозвіл на важливі відрядження – лояльність до влади і мовчанка про політичну цензуру.  Безвідносно до 24 каналу, де працюють різні журналісти, безумовно, цей вчинок Печія бʼє вцілому по українській журналістиці й, вірогідно, ускладнить відрядження для тих медійників, які професійно і фахово виконують свою роботу, інформуючи про важливі міжнародні події», – наголосила нардепка.

«Отакі от чорти, як Олексій Печій, на щастя, є винятком серед українських журналістів. Більшість із нас чесно працюють в Україні і на користь Україні. Нічого на його захист я не казатиму, бо не знаю, що тут казати. Сподіваюсь, інститут репутації спрацює, і співпрацювати з ним українські медіа не стануть. Хотілося б, аби й іноземні не стали», – побажав журналіст Олександр Кравченко.

А PR-стратег Сергій Дідковський натомість звернувся до українців, які закликають позбавити Печія громадянства: «Чую заклики «лишити його громадянства» та «хай не повертається». Зауважу. Якщо на побутовому рівні не чиновники закликають до порушення Конституції в питанні громадянства, то особисто їм не варто вимагати від чиновників виконання інших статей Основного Закону».

Нагадаємо, що сам Печій своє рішення обґрунтував тим, що нібито Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством». І після Саміту ЄС він вирішив її налагоджувати. Також він запевнив, що займатиметься інформаційною боротьбою за Україну.

Теги: кордон ухилянти скандал журналіст

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