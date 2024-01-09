Міноборони розриває договори з компаніями, пов'язаними із Гринкевичами

Міністерство ухвалило рішення про розірвання тих контрактів, які вже були укладені

Бізнесмена підозрюють у розкраданні грошей на потреби ЗСУ

Міністерство оборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами. Про це заявив заступник міністра Віталій Половенко під час пресконференції на тему «Легка промисловість – за прозорі закупівлі: українському захиснику – українську форму!».

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У заяві йдеться про бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

«Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено», – підкреслив Половенко.

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Як раніше повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань. Повідомляється, що хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній.

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