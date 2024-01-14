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Студенти Гарварда подали в суд на університет через антисемітизм

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Студенти Гарварда подали в суд на університет через антисемітизм
Гарвард поки офіційно не коментував позов студентів
фото з відкритих джерел

Гарвардський університет звинувачено в порушенні громадянських прав студентів-євреїв

Декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це пише The Guardian.

Серед позивачів – члени організації «Студенти проти антисемітизму». Вони звинувачують Гарвардський університет у порушенні громадянських прав студентів-євреїв.

«Сотні прихильних до ХАМАСу студентів і викладачів у Гарварді вигукували огидні антисемітські гасла і закликали до смерті євреїв та Ізраїлю. Натовп займав будівлі, аудиторії, бібліотеки, студентські кімнати відпочинку, площі та навчальні зали, часто на кілька днів або тижнів поспіль, пропагуючи насильство проти євреїв», – йдеться в позові.

Зазначається, що близько десятка студентів потенційно можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення правил протесту, пов’язаних з пропалестинською діяльністю. Пропалестинські протести спалахнули після 7 жовтня. Одного разу мітингарі зайняли корпус університету на цілу добу.

Гарвард поки офіційно не коментував позов на своєму офіційному сайті або на сторінках у соцмережах. А у відповіді The Guardian пресслужба університету сказала, що не коментує незавершені справи чи дії пропалестинських студентів.

Нагадаємо, у жовтні в Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС.

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Теги: Ізраїль студенти скандал ХАМАС університет

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