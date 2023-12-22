Світлина з Рівненщини отримала премію року ЮНІСЕФ 2023

У своїй фотографії митець розповів про життя та психологічні травми, завдані українським дітям від лютого 2022 року

Фото символізує світло дитячої стійкості та радості, що проривається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф

Фото з України отримало відзнаку світлини року за версією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це йдеться на сайті організації.

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Польський фотограф і документаліст Патрик Ярач від початку повномасштабного вторгнення документував події війни. На світлині зображені діти – п’ятирічна Аліна та її друзі – з Рівненщини, які граються надворі та катаються на велосипеді, коли позаду чорніє хмара диму. Напередодні через масовану атаку дронами було зруйноване нафтосховище поблизу.

«Під темними хмарами війни» фото: Патрик Ярач

«Цьогорічне зображення-переможець польського фотографа Патрика Ярача символізує світло дитячої стійкості та радості, що проривається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф», – зазначили в ЮНІСЕФ.

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У своїй фотографії митець розповів про життя та психологічні травми, завдані українським дітям від лютого 2022 року.

«Саме такі діти, як п’ятирічна Аліна та її друзі, дають нам надію та змушують дивитися з оптимізмом у майбутнє», – сказала меценатка ЮНІСЕФ Ельке Бюденбендер на церемонії нагородження в Берліні. «В оточенні поганих новин ми зобов'язані зробити усе можливе для дітей у всьому світі, щоб разом працювати над тим, щоб приносити добрі новини та перетворювати нестабільні ситуації на прийнятні. Щоб діти скрізь могли зростати в мирі та гідності».

Члени журі конкурсу Пітер-Матіас Геде і Клаус Хоннеф також наголосили, що ці фотографії не можуть лишити нікого байдужим, особливо коли ситуація у світі стала "складнішою і заплутанішою, ніж це було на початку конкурсу 24 роки тому".

Другу премію «Фотографії року 2023» отримав німецький фотограф Олівер Вайкен, що висвітлює тему дитячої праці. На репортажній фотографії зображені хлопці в Афганістані, що змушені працювати на вугільних шахтах у горах Чинарак на півночі від Кабула. Після перемоги Талібану все більше сімей відправляють своїх дітей заробляти кошти.

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«Навряд чи знайдеться у світі будь-яка інша країна, де б права дітей були настільки далекі від реалізації», – написали ЮНІСЕФ.

«У норах Чинараку» фото: Олівер Вайкен

Третю премію отримала фотографка з Росії Наталія Сапрунова за репортаж про дітей корінного народу евенків. Вона задокументувала трансформацію дитинства в Якутії, Сибіру.

Виставка всіх робіт-переможців буде експонуватися в Haus der Bundespressekonferenz в Берліні до кінця січня 2024 року. Потім роботи відриють для широкої публіки в Будинку Віллі Брандта з 2 лютого 2024 року.

«Діти з великого холодного лісу» фото: Наталія Сапрунова

Зазначимо, ЮНІСЕФ Німеччини протягом 24 років відзначає фотографії та репортажі професійних фотожурналістів, які документують життя дітей по всьому світу.

Як повідомлялося, у Києві спалахнув скандал через те, що фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де зараз триває фотовиставка переможців World Press Photo. Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей.

Нагадаємо, у Вінниці митець Володимир Лапшов встановив рекорд України, відкривши першу виставку картин зі стереоскопічним ефектом, складених за допомогою кубів.