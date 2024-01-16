Скандал з «російським» Кримом: телеканал відреагував

Телеканал «Ми – Україна» підтвердив, що в сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим

Як повідомив телеканал, винуватці неминуче понесуть покарання

Телеканал «Ми – Україна» визнав свою провину через поширення сюжету в етері телемарафону «Єдині новини» з картою Росії з приєднаним до її складу анексованим українським Кримом. Про це йдеться на сайті телеканалу.

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У повідомлені зазначено, що у сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим. Це, як вказується, «груба помилка».

«Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в етер визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання», – додали в телеканалі.

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Нагадаємо, цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії.

Скриншот із відеотрансляції з «російським» Кримом фото: скріншот

Карта зʼявилась у сюжеті журналістки телеканалу «Ми – Україна» Олени Гончаренко. У сюжеті йшлося про колапс у російській системі житлово-комунального господарства, зокрема через відсутність опалення в будинках у Свердловській області та аварію на теплотрасі – в Орловській. На тлі згадок різних регіонів Росії в сюжеті показали дизайн карти, на якому видно приєднаний Крим.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн.

Всього, «Кінокіт» має виробити 62 тис. хвилин контенту на замовлення «Ради». Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення ТОВ «Кінокіт» заробило 253 млн грн на каналі «Рада», виробляючи програми для телемарафону.

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Також повідомлялося, що ця фірма має давній тісний зв’язок із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Проте він заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону «Єдині новини #UAразом». Його реакція з’явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка». Він назвав «потоком фейкової інформації» публікації про те, що він чи пов’язані з ним особи отримують кошти за виробництво програм для телемарафону.