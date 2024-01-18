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Як підвищити народжуваність в Україні? Демограф дав підказку владі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як підвищити народжуваність в Україні? Демограф дав підказку владі
Експерт наголосив, що багато дітей в Україні народжується завдяки репродуктивним технологіям
фото: Pexels

Для зміни демографічної ситуації в Україні на краще є два способи

Підвищення народжуваності в Україні можна досягти допомогою у боротьбі з безпліддям та спрощенням умов з усиновлення дітей. Про це в інтерв’ю «ТСН» розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.

Демограф підкреслив, що, за даними фахівців інституту, досить високий відсоток дітей в Україні народжується завдяки репродуктивним технологіям.

«Цей напрямок пропагує та підтримує Міністерство охорони здоров’я. Звичайно, що ці послуги не з дешевих, тому питання – хто це все буде фінансувати. Цю тему активно обговорюють і гадаю, що програму з репродуктивного здоров’я буде запроваджено. А більш детально ця тема буде прописана у програмі реалізації Стратегії», – повідомив він.

Гладун додав, що з безпліддям пов’язана і тема сексуального здоров’я. За його словами, Міносвіти повинно визначити, як зі старшокласниками, яким по 17-18 років, говорити про це в школі.  

«Ці теми пов’язані між собою, бо якщо ти стежиш за своїм сексуальним здоров’ям, знаєш до чого це може призвести, то, можливо, тоді і репродуктивних технологій потрібно буде менше», – наголосив експерт.

Демограф зауважив, що безпліддя є проблемним не лише через те, що жінки безплідні, а й через те, що проблеми з цим має і частина чоловіків. Гладун додав, що чоловікам незручно про це говорити, вони не хочуть обстежуватися і кажуть, що проблема саме в жінці. «Якби там не було, але якщо такі пари звертаються по допомогу до лікаря і налаштовані народити дитину, то держава має їх всіляко підтримувати», – підкреслив він.

Олександр Гладун розповів, що однією з вимог ЄС є закриття дитячих будинків – планується удосконалювати процедуру усиновлення, сприяти йому. Він додав, що будуть активніше створюватися дитячі будинки сімейного типу, коли родина бере до себе багато дітей і виховує їх вже у зовсім іншому середовищі. На думку демографа, ця тенденція буде продовжуватися до тих пір, доки дитячих будинків у їхньому теперішньому вигляді зовсім не буде.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун заявив, що для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я.

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Теги: діти Олександр Гладун держава

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