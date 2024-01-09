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Сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал
Родина Гринкевичів не буде виправдовуватися і вважає, що скандал замовили
фото з відкритих джерел

Роман Гринкевич стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони, заявивши, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, а скандал замовний. Про це Роман Гринкевич написав на своїй сторінці в Instagram. 

«Ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів», – написав він.

Сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал фото 1
фото: скріншот

Роман Гринкевич переконаний, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в Міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними.

Також він додав, що його родина тікати за кордон не планує.

Зауважимо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та наголосив, що Львівська обласна військова адміністрація непричетна до оборудок.

Читайте також: Корупційний скандал довкола Гринкевичів: VIP-вагон, «Вечірній квартал» та коментар Морозюк
Теги: гроші хабар скандал Міноборони

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