Сім’я Гринкевичів відреагувала на корупційний скандал

Родина Гринкевичів не буде виправдовуватися і вважає, що скандал замовили

Роман Гринкевич стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони, заявивши, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, а скандал замовний. Про це Роман Гринкевич написав на своїй сторінці в Instagram.

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«Ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигодонабувачів», – написав він.

фото: скріншот

Роман Гринкевич переконаний, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в Міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними.

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Також він додав, що його родина тікати за кордон не планує.

Зауважимо, наприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на корупційний скандал довкола Ігоря Гринкевича та наголосив, що Львівська обласна військова адміністрація непричетна до оборудок.