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 Удар по Харкову. Синєгубов показав, що сталося з центром міста (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
 Удар по Харкову. Синєгубов показав, що сталося з центром міста (фото) 
Рашисти били з «Ураганів»
фото: Олег Синєгубов /Telegram

Внаслідок обстрілу постраджали діти  

Удень 9 вересня загарбники вдарили по центру Харкова, попередньо відомо, що били із реактивних систем залпового вогню «Ураган». Поранення дістали 14 людей, зокрема троє дітей. Юних містян, віком 3, 11 та 15 років шпиталізували, стан середній, загрози життям немає. Четверо дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, стан решти постраждалих середній. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Є влучання в житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.  

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«Ворог неспроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків'янам. Будьте максимально обережні», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, удень 9 вересня рашисти вчинили обстріл Харкова: вгатили в садочок та школу, поранені діти.

Як відомо, місто вже 198 діб постійно під ворожим вогнем.

Сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.

Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

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Теги: поранення ураган діти Харків

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