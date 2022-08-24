Рашисти вдарили ракетами по Миргороду

Чотири ракети влучили по інфраструктурі

Російські загарбники вдарили ракетами по Миргороді на Полтавщині. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Повітряна тривога досі триває майже по всій території України, за винятком західних областей.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

