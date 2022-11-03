Голова військової адміністрації Херсона: росіяни вивозять все, навіть чайники

«Окупанти масово заселяються у будинки, з яких виселили місцевих»

Російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова.

Чиновниця підтвердила інформацію Генштабу, що у Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних з їхніх осель, а навколо цього житла окопуються, будують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

«Те, про що ви кажете, відповідає дійсності. Я щодня спілкуюся з мешканцями та представниками місцевого самоврядування, які залишилися в окупованому Херсоні. Вони розповідають, що окупанти масово ходять по домівках і заселяються у будинки, жителі яких виїхали на підконтрольну Україні територію. Що саме цікаве – вони вивозять абсолютно все майно: чайники, пральні машинки, телевізори, тобто все, що є. І перевантажують це потім на лівий берег. Навіть якщо у будинку живуть мешканці, а він красивий і гарний, їх просто викидають і вселяються», – сказала вона.

Галина Лугова також зазначила, що окупанти постійно п’яні і особливо вечорами неадекватно реагують на місцевих, роблячи хаотичні постріли.

«Просто невідомо, що у них у головах. Окупанти ж не дивляться – мале чи старе. Якщо ти йдеш вулицею і просто їм не сподобалось, як ти глянув, забирають і кидають на підвал», – розповіла посадовиця.

Як повідомлялося, жителі Херсона розповідають, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в окупованому Скадовську.