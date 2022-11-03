Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова військової адміністрації Херсона: росіяни вивозять все, навіть чайники

Надія Клочко
glavcom.ua
Голова військової адміністрації Херсона: росіяни вивозять все, навіть чайники
На Херсонщині триває «евакуація», яку проводять окупанти
фото з відкритих джерел

«Окупанти масово заселяються у будинки, з яких виселили місцевих»

Російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова.

Чиновниця підтвердила інформацію Генштабу, що у Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних з їхніх осель, а навколо цього житла окопуються, будують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

«Те, про що ви кажете, відповідає дійсності. Я щодня спілкуюся з мешканцями та представниками місцевого самоврядування, які залишилися в окупованому Херсоні. Вони розповідають, що окупанти масово ходять по домівках і заселяються у будинки, жителі яких виїхали на підконтрольну Україні територію. Що саме цікаве – вони вивозять абсолютно все майно: чайники, пральні машинки, телевізори, тобто все, що є. І перевантажують це потім на лівий берег. Навіть якщо у будинку живуть мешканці, а він красивий і гарний, їх просто викидають і вселяються», – сказала вона.

Галина Лугова також зазначила, що окупанти постійно п’яні і особливо вечорами неадекватно реагують на місцевих, роблячи хаотичні постріли.

«Просто невідомо, що у них у головах. Окупанти ж не дивляться – мале чи старе. Якщо ти йдеш вулицею і просто їм не сподобалось, як ти глянув, забирають і кидають на підвал», – розповіла посадовиця.

Як повідомлялося, жителі Херсона розповідають, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в окупованому Скадовську.

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: окупанти війна Херсонщина Херсон окупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує проводити мобілізацію
Росіяни проводять «евакуацію» на Херсонщині і продовжують «могилізацію» – Генштаб
Вчора, 07:47
Окупанти вивозять із Херсона цивільне населення
Насильно вивозять людей і грабують місто. Як відбувається «евакуація» з Херсона
Вчора, 13:02
Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажоперевезення продовольства і медикаментів
Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро
Вчора, 19:07

Події в Україні

СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії на Запоріжжі
СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії на Запоріжжі
Голова військової адміністрації Херсона: росіяни вивозять все, навіть чайники
Голова військової адміністрації Херсона: росіяни вивозять все, навіть чайники
Росія втратила у війні вже 74 тис.осіб – Генштаб
Росія втратила у війні вже 74 тис.осіб – Генштаб
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 листопада
Британська розвідка повідомила, наскільки зросли втрати окупантів
Британська розвідка повідомила, наскільки зросли втрати окупантів
Гарячий ранок в Мелітополі: уражено основний штаб особового складу окупантів (відео)
Гарячий ранок в Мелітополі: уражено основний штаб особового складу окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
172K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
162K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
97K
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
38K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
34K
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту