Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро

Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажоперевезення продовольства і медикаментів

Рішення ухвалено нібито у зв'язку із «завершенням евакуаційних заходів»

«Влада» Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро. Про це передають росЗМІ.

Рішення ухвалено нібито у зв'язку із «завершенням евакуаційних заходів», а також із «посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню».

Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажоперевезення продовольства і медикаментів.

Водночас у тій же заяві колаборанти підтверджують продовження депортації цивільних – через «Річпорт». Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти на водному транспорті, а також переправитися особистим автомобілем за допомогою баржі.

В той же час окупанти обіцяють людям, що правобережжя Херсонської області забезпечить їх продовольством і товарами першої необхідності.

Раніше жителі Херсона розповіли, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста. У соцмережах також з’явилася інформація, що окупанти випустили розпорядження щодо «евакуації» навчальних закладів. Списки, яке саме майно навчальних закладів, підлягає «евакуації», складають представники окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

До слова, триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.