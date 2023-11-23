Голова зовнішньої розвідки розповів, як довго готова воювати Росія

У Москві вважають, що ресурсів достатньо для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду

Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко у блозі на «Інтерфакс-Україна».

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Литвиненко зазначив, що РФ сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури і підрив суспільної єдності.

«Цілі незмінні. Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про «возвращение исконно русских земель». Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба», – зазначив голова розвідки.

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За словами Литвиненка, Росія вже зараз закладає чинник «СВО» в плани комплектування своєї армії у 2024-2025 роках. У Москві вважають, що ресурсів достатньо для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду.

Крім того, Кремль переконаний, що внутрішні ресурси України нібито «наближаються до повного вичерпання». З подачі ФСБ, у Путіна хочуть скорегувати стратегію.

Литвиненко стверджує, що Росія сконцентрується на трьох завданнях:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових («лише вони можуть навести лад»), опозиційних політичних сил («тільки вони гідні керувати Україною"). В Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади.

Очільник СЗР вважає, що Росії байдуже, хто прийде до влади в Україні після чинного керівництва. Втім, росіяни переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос, а міжнародна допомога припиниться. Тоді Київ нібито буде змушений сісти за стіл переговорів.

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Триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.