Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня

«Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік

Ємен заявив про атаку на Ізраїль, Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання в Міноборони, «Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату, «Главком» склав добірку новин 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Ємен заявив про атаку на Ізраїль

Сьогодні, 31 жовтня, військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками. Про це заявив офіційний представник хуситів генерал Яхья Саріє Ану.

«Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити якісніші атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться», – сказав він.

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Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Вони ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.

«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату

«Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік. Вони почнуть діяти від завтра, 1 листопада. Зазначається, що передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. «Укрпошта» їх змінює вперше за останні два роки.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа – до 20 грудня, а на місцеві – до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників «Укрпошти».

Київ вирішив у війну відреставрувати куполи Софійського собору за 80 млн грн

Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт.

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Серед джерел фінансування вказуються державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація Софійського собору запланована на п'ять років. Переможцем тендеру визнана ТОВ «Металева покрівля груп» з кінцевою вартістю робіт 79 млн 203 тис грн.

Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання на харчах в Міноборони

Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Як зазначається, у текст доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня» в січні цього року.

Звіт Рахункової був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна, він стосується першого півріччя 2023 року, тобто у ньому не охоплено те, що було після червня.

У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання координатора замаху на зрадника Олега Царьова.

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Як зазначається, координатором злочину був мешканець тимчасово окупованої Ялти, який нібито за завданням СБУ організував стеження за колаборантом та обладнав схованку зі зброєю.

Також затриманий розповів, що його нібито завербували у січні 2023 року, а у лютому він влаштувався працювати в санаторій Кірова (там жив Царьов), щоб збирати дані про пересування зрадника.