Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
фото: Facebook/«Укрпошта»

«Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік

Ємен заявив про атаку на Ізраїль, Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання в Міноборони, «Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату, «Главком» склав добірку новин 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ємен заявив про атаку на Ізраїль

Сьогодні, 31 жовтня, військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками. Про це заявив офіційний представник хуситів генерал Яхья Саріє Ану.

«Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити якісніші атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться», – сказав він.

Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Вони ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.

«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату

«Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань – газет та журналів на 2024 рік. Вони почнуть діяти від завтра, 1 листопада. Зазначається, що передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. «Укрпошта» їх змінює вперше за останні два роки.

Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа – до 20 грудня, а на місцеві – до 26 грудня 2023 року. Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюється за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників «Укрпошти».

Київ вирішив у війну відреставрувати куполи Софійського собору за 80 млн грн

Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт.

Серед джерел фінансування вказуються державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація Софійського собору запланована на п'ять років. Переможцем тендеру визнана ТОВ «Металева покрівля груп» з кінцевою вартістю робіт 79 млн 203 тис грн.

Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання на харчах в Міноборони

Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Як зазначається, у текст доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня» в січні цього року.

Звіт Рахункової був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна, він стосується першого півріччя 2023 року, тобто у ньому не охоплено те, що було після червня.

У Криму затримали координатора замаху на зрадника Олега Царьова

 Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання координатора замаху на зрадника Олега Царьова.

Як зазначається, координатором злочину був мешканець тимчасово окупованої Ялти, який нібито за завданням СБУ організував стеження за колаборантом та обладнав схованку зі зброєю.

Також затриманий розповів, що його нібито завербували у січні 2023 року, а у лютому він влаштувався працювати в санаторій Кірова (там жив Царьов), щоб збирати дані про пересування зрадника.

Читайте також:

Теги: Київ Укрпошта Міноборони Ізраїль війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Все йде таким чином, що у Путіна зношується не лише артилерійські установки та танки, а й сама російська армія»
Росіяни не зупиняться в цій війні. Чи є вихід?
3 жовтня, 08:13
Уночі знищено чотири ворожих дрони-камікадзе
Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами
2 жовтня, 07:40
Росію атакували безпілотники літакового типу
Масована нічна атака на Росію: РФ заявляє про понад 30 збитих дронів
4 жовтня, 07:54
За словами Лаврова, зброя, яка отримала Україна «розповзається по всьому світу через контрабандистів та торгівців»
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
9 жовтня, 14:57
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
5 жовтня, 16:47
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
9 жовтня, 13:15
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
16 жовтня, 17:31
Трамп у ролі нового президента може скоротити допомогу Україні
Ймовірна перемога Трампа стане проблемою для України, але Європа має план – Washington Post
25 жовтня, 09:20
Вітер повалив дерево на МАФ
У Києві дерево розчавило кіоск із людьми (відео)
28 жовтня, 11:04

Події в Україні

Загроза балістики: в Україні оголошена повітряна тривога
Загроза балістики: в Україні оголошена повітряна тривога
Сили ППО надвечір збили на Дніпропетровщині два ворожі дрони
Сили ППО надвечір збили на Дніпропетровщині два ворожі дрони
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
Прикордонники показали, як ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)
Прикордонники показали, як ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)
Підрозділи ракетних військ уразили радіолокаційні станції противника – Генштаб
Підрозділи ракетних військ уразили радіолокаційні станції противника – Генштаб
Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)
Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
27K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
24K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
19K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
14K
«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів
12K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту