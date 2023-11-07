«Коли говорю «русские», маю на увазі українців». Патріарх Кирило знову претендує на Київ

Глава РПЦ, який із самого початку війни став одним із головних її прихильників, укотре закликав підтримати окупантів

Російський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) під час літургії заявив, що українці та білоруси – «русские». Також він згадав і про повномасштабну війну та російських окупантів.

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Очільник РПЦ наголосив, що приналежність до російського народу має визначатися православ'ям. До російського народу він відніс і українців та білорусів.

«На нашу землю прийшла ця біда – міжусобиця. Ворог роду людського посміявся як би над силою духу російського народу. Коли я говорю «русские», у цьому випадку я маю на увазі й українців, і білорусів, тих самих росіян, про яких говорить «Повість минулих літ», сказавши, що звідси пішла Російська земля, маючи на увазі й Північ, і Новгород, і Київ.

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Так ось, дуже важливо, мої дорогі, щоб сьогодні розуміння своєї приналежності до російського народу супроводжувалося безперечно глибокою православною вірою. А ті, хто каже – ми росіяни, а до храму не ходять, запитайте себе: а ви є спадкоємцями тих самих ваших батьків, дідів, бабусь, ваших прадідів і пращурів, які з вірою своєю пов'язували життя. І якщо ви не є їхніми спадкоємцями, у якому сенсі ви можете говорити про себе, як про росіян», – сказав патріарх.

Також глава РПЦ, який із самого початку війни став одним із головних її прихильників, укотре закликав підтримати учасників так званої СВО. «Хтось допомагає матеріально, але кожен з нас може молитися за захисників Вітчизни нашої, пам'ятати про те, що там реально проливається кров і молоді люди гинуть на світанку життя», – сказав патріарх.

Минулого тижня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу та завела проти нього кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про ведення агресивної війни. За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

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Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

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Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.