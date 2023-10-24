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Під час однієї зі спецоперацій ГУР України підпалило дах Кремля – The Washington Post

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під час однієї зі спецоперацій ГУР України підпалило дах Кремля – The Washington Post
фото з відкритих джерел

В українських спецслужб є розгалужений арсенал безпілотних літальних апаратів, які використовуються для атак на території Росії

Під час однієї зі спецоперацій Головного управління розвідки Міністерства оборони України підпалило дах Кремля за допомогою безпілотника. Це сталося у травні 2023 року. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними журналістів, в українських спецслужб є розгалужений арсенал безпілотних літальних апаратів, які використовуються для атак на території Росії.

Видання зазначає, що у таких операціях задіяні дрони дальньої дії, а також беруть участь групи оперативників і партизанів, які працюють на території РФ. Зазначається, що двигуни для деяких безпілотників були придбані у китайських постачальників за рахунок приватного фінансування, походження якого неможливо відстежити з українських джерел.

«Ми ніколи не залучали наших міжнародних партнерів до таємних операцій, особливо за лінією фронту», – сказав колишній високопоставлений співробітник СБУ журналістам.

Зазначається, що незважаючи на це, межі співпраці між українськими спецслужбами і американським Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) іноді були розмиті. Так, офіцери ЦРУ в Києві іноді дізнавалися про деякі найбільш амбітні плани України. У деяких випадках, включно з вибухом Керченського мосту, офіційні особи США висловлювали стурбованість.

У зазначеному матеріалі розглядається, що українські спецслужби визначили свою стратегію щодо того, які операції можна обговорювати, а які слід тримати у секреті.

Журналісти вказують, що ЦРУ співпрацювало зі Службою безпеки України (СБУ) у створенні абсолютно нового відділу, спрямованого на проведення так званих «активних заходів» проти Росії. Відносини між цими двома спецслужбами значно зміцнилися після подій 2014 року.

Нагадаємо, що 3 травня Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ. Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела спецоперації із ліквідації доньки російського пропагандиста Дар’ї Дугіної. Вибухівку підклали в клітку для перевезення тварин. 

Також Служба безпеки України завдяки отриманим розвідувальним даним ледь не знищила російського начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

Теги: перевезення ГУР розвідка росія путін

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