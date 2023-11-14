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У Підмосков'ї знову пролунали вибухи в районі заводу-виробника «Кинджалів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Підмосков'ї знову пролунали вибухи в районі заводу-виробника «Кинджалів»
Сильний вибух пролунав близько о 07:30
фото скріншот відео

Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію

Сьогодні зранку, 14 листопада, в Московській області Росії пролунали вибухи в районі «КБ Машинобудування». До заводу виїхали машини спецслужб. Про це повідомляє російське видання Astra.

Сильний вибух пролунав близько о 07:30.

«У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб», – пишуть місцеві пабліки.

Наразі інші подробиці не розкриваються, а офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

Нагадаємо, у Брянській області безпілотники атакували хімічний завод.Також вночі за словами міністерства оборони РФ, чотири «українські» БПЛА знищені над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

До відома, у російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». 

Теги: росія відео машини завод машинобудування вибух

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