Знищено дрони та керовану ракету: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ

У ніч на 16 листопада рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ)

Противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300

У ніч на 16 листопада Повітряні сили ЗСУ знищили 16 із 18 ударних дронів Росії, ввечері також було збито авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині, а Харківщина вночі зазнала атаки з С-300. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«У ніч на 16 листопада 2023 року рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ) 18 ударними БпЛА типу Shahed. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників. Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

А близько опівночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300.

Триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.