«Це не патова ситуація»: Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні

Президент нагадав, 24 лютого 2022 року усі казали, що Україні не довго залишилось триматись

Україна не перебуває у патовій ситуації у зв'язку з переходом війни на стадію позиційного виснаження. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, передає УНІАН.

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Так глава держави прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist про те, що боротьба перейшла у позиційну стадію і що це призведе до затягування війни, що буде вигідно Росії.

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Зеленський нагадав, 24 лютого 2022 року усі казали, що Україні не довго залишилось триматись і що майже уся країна буде захоплена. «І були ті чи інші сигнали, умови, що треба усе віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. І що таке Україна – немає такої держави», – сказав Зеленський.

«Усіх цих голосів я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений в нас. Ми були в складнішій ситуації, у якій, напевно Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролись і перемогли», – сказав Зеленський.

«Сьогодні пройшов час – люди втомлені. Усі втомлюються. Усі люди, незалежно від свого статусу. Це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю. Ми про це вже говорили. Це не якась новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових – ми бережемо наших хлопців і дівчат. Коли ми не контролюємо небо, просто кидати, як Росія кидає своїх людей як м'ясо, ніхто не хоче», – додав президент.

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

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Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.