Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
фото ілюстративне

Дрони-камікадзе збиті над Київсщиною та Житомирщиною

У ніч на 22 листопада у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ було знищено всі ворожі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито чотири безпілотні літальні апарати типу Shahed.

«На Сумському напрямку наші бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога», – додав Наєв.

Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи. Сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.

Також у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони. 

Увечері 21 листопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо. 

Теги: безпілотник війна окупанти Київщина Житомирщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський ударний безпілотник Shahed-238 у трьох версіях
Іран показав новий реактивний безпілотник Shahed-238
20 листопада, 20:20
У результаті протиповітряного бою знищено 15 із 20 ударних БпЛА Shahed-136/131
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
19 листопада, 08:50
Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів
Україна створює морські дрони «з сюрпризами» – Федоров
15 листопада, 00:43
Українські захисники вночі збивають ворожі дрони
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
14 листопада, 19:44
Пошкоджено низку приватних будинків
РФ атакувала Одещину ракетами і дронами, є прильоти (фото)
11 листопада, 08:36
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: подробиці від Генштабу
30 жовтня, 07:32
Окупанти знову атакували Україну дронами Shahed-136/131
Генштаб повідомив деталі нічної атаки РФ на Україну
25 жовтня, 07:03
Окупанти атакували «Шахедами» Одещину
Окупанти атакували «Шахедами» Одещину
23 жовтня, 09:28
Користувачі зазначили, що звук безпілотника схожий на газонокосарку
Нові російські дрони атакували Київщину
22 жовтня, 23:07

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7158
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua