Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»

Дрони-камікадзе збиті над Київсщиною та Житомирщиною

У ніч на 22 листопада у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ було знищено всі ворожі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито чотири безпілотні літальні апарати типу Shahed.

«На Сумському напрямку наші бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога», – додав Наєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи. Сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.

Також у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.

Увечері 21 листопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.