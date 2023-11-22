Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»
Дрони-камікадзе збиті над Київсщиною та Житомирщиною
У ніч на 22 листопада у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ було знищено всі ворожі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито чотири безпілотні літальні апарати типу Shahed.
«На Сумському напрямку наші бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога», – додав Наєв.
Як повідомлялося, у ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи. Сили ППО збивали «Шахеди». Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.
Також у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.
Увечері 21 листопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.
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