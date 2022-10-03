Головне за ніч: удар по Запоріжжю та звільнення села Торське

Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині

Пропонує вам головні новини ночі 3 жовтня, які ви могли проспати.

Обстріл Запоріжжя

На світанку, 3 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

На жаль, є постраждалі.

ЗСУ звільнили Торське

Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині.

Торське знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

Наразі українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, що намагаються закріпитися у Кремінній.

США нададуть $350 мільярдів на відновлення України

Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України. Про це повідомив глава Республіканської партії по 45 виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус в ефірі телеканалу FreeДом.

«Декілька тижнів тому Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України. І це тільки початок. Тим більше, що план Маршалла, який буде розроблений, він включає найактивнішу участь всіх європейських країн», – повідомив Пінкус.

Втрати окупантів на півдні

Українські військові продовжують активні дії на півдні України.

Протягом бойового дня, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських окупантах, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонської області збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Своєю чергою артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань. Завдяки діям наших бійців РФ втратила: 40 солдатів; два танки; 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Примусова мобілізація кримських татар

Росія в тимчасово окупованому Криму намагається у пріоритетному порядку примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

«Ми розуміємо, що РФ проявила свій рашизм у всій красі – це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, РФ намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме – кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися», – сказала Верещук.

За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі, Литви.