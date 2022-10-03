Росія намагається примусово мобілізувати кримських татар, – Верещук

РФ у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар

Верещук підкреслила, що Росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі стосовно кримських татар

Росія в тимчасово окупованому Криму намагається у пріоритетному порядку примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

«Ми розуміємо, що РФ проявила свій рашизм у всій красі – це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, РФ намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме – кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися», – сказала Верещук.

За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі, Литви.

«Знаю, що наше МЗС працює у цьому напрямку. Думаю, що ці питання будуть залагоджені», – заявила міністр.

Вона підкреслила, що Росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі стосовно кримських татар та інших корінних народів України.

Крім того, віцепрем'єр уточнила, що в української влади є дані щодо тих осіб, які віддають такі злочинні накази та займаються незаконною примусовою мобілізацією українських громадян.

«І, звичайно, ці всі дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання», – сказала Верещук.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.